Parma | funzionario Arpae arrestato per corruzione | fatture false in cambio di denaro | culatello | cene e cioccolatini Altri 13 indagati

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 25 settembre 2021) Ancora, ancora frodi fiscali e società cartiere, ancorafatturazioni per creare crediti fiscali a compensazione di quanto doverosamente dovuto all’erario. L’ultima operazione del comando provinciale della Guardia di Finanza mette sotto indagine 14 persone per cinque delle quali scattano le misure cautelari in carcere e ai domiciliari, oltre ai sequestri preventivi, decisi dal Gip su richiesta della Procura della Repubblica guidata dal dott. D’Avino. Ma in questa operazione, che ha portato alla luce operazioni illecite per almeno due milioni di Iva evasa, c’è anche dell’altro. C’è soprattutto, secondo i finanzieri, il lavoro costante di unpubblico corrotto, tecnico della sede di Fidenza dell’, l’agenzia regionale per la protezione ambientale, che anziché difendere l’ambiente difendeva gli ...