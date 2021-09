Papa | il flagello della pandemia esaspera le disuguaglianze

Advertising

"Ildella pandemia rischia di esasperare le disuguaglianze": lo ha detto ilnell'incontro con i vescovi amici del movimento dei Focolari. "Davanti alle ombre di un mondo chiuso, dove tanti ......ombre di un mondo chiuso " ha detto il- , dove tanti sogni di unità vanno in frantumi, dove manca 'un progetto per tutti' e la globalizzazione naviga 'senza una rotta comune, dove il...Incontrando il gruppo dei vescovi amici dei focolari, guidati dal Cardinale Francis Xavier Kovithavanij, che però non è presente perché malato, Papa Francesco sottolinea che Papa e vescovi sono al ser ..."Il flagello della pandemia rischia di esasperare le disuguaglianze": lo ha detto il Papa nell'incontro con i vescovi amici del movimento dei Focolari. (ANSA) ...