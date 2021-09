Panico in Gran Bretagna: automobilisti disperati fanno scorta di benzina (Di sabato 25 settembre 2021) Roma, 25 sett – In Gran Bretagna migliaia di automobilisti disperati hanno riempito dodi taniche di benzina per paura di una crisi del carburante nel Regno Unito. Gran Bretagna, la corsa alla benzina Nonostante gli appelli alla calma, migliaia di automobilisti in Gran Bretagna hanno ignorato le rassicurazioni del governo di Boris Johnson e si sono riversati in massa nelle strade, bloccandole, tanto che è stato necessario l’intervento della polizia per riportare i conducenti alla calma. Le immagini virali Sono diventate virali le immagini che mostrano conducenti “avidi” che fanno scorta di benzina, che già scarseggerebbe. Alcuni di loro avevano più ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 25 settembre 2021) Roma, 25 sett – Inmigliaia dihanno riempito dodi taniche diper paura di una crisi del carburante nel Regno Unito., la corsa allaNonostante gli appelli alla calma, migliaia diinhanno ignorato le rassicurazioni del governo di Boris Johnson e si sono riversati in massa nelle strade, bloccandole, tanto che è stato necessario l’intervento della polizia per riportare i conducenti alla calma. Le immagini virali Sono diventate virali le immagini che mostrano conducenti “avidi” chedi, che già scarseggerebbe. Alcuni di loro avevano più ...

