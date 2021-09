Palermo, Filippi e le opzioni in attacco: tante soluzioni ma solo 4 gol in campionato (Di sabato 25 settembre 2021) I rosanero preparano la sfida di domenica 26 settembre in trasferta contro il Monterosi, in programma alle 14:30. In avanti confermato Fella sulla trequarti insieme a uno fra Dall'Oglio e Luperini, ballottagio Brunori-Soleri nel ruolo di punta Leggi su mediagol (Di sabato 25 settembre 2021) I rosanero preparano la sfida di domenica 26 settembre in trasferta contro il Monterosi, in programma alle 14:30. In avanti confermato Fella sulla trequarti insieme a uno fra Dall'Oglio e Luperini, ballottagio Brunori-Soleri nel ruolo di punta

