Pagelle Spezia Milan | Diaz piazza il colpo da tre punti

(Di sabato 25 settembre 2021) I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 6ª giornata di Serie A 2021/22:Ledei protagonisti del match tra, valido per la 6ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022. TOP: Rafael Leao, S. Bastoni FLOP: Giroud, Nzola VOTI(4-2-3-1): Zoet 5,5; Amian 5, Hristov 6, Nikolau 5,5, S. Bastoni 7; Bourabia 5,5, Sala 6 (dal 65? Verde 6); Nzola 5, Maggiore 5,5 (dal 65? Manaj 5,5), Gyasi 6 (dal 79? Strelec sv); Antiste 6 (dal 65? Ferrer 6). All. Thiago Motta 5,5.(4-2-3-1): Maignan 6; Kalulu 6,5 (dal 72? Calabria 6), Tomori 6,5, Romagnoli 6, Theo Hernandez 6,5; Tonali 6, Kessié 5,5 (dall’82’ Brahim6,5); Saelemaekers 6, D. Maldini 6,5 (dal 60? Bennacer 6), ...

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 6ª giornata di Serie A 2021/22: Spezia Milan Le pagelle dei protagonisti del match tra Spezia e Milan, valido per la 6ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022. TOP: Theo Hernandez, S. Bastoni FLOP: Nzola, Maldini VOTI ... Spezia-Milan: le PAGELLE, i VOTI, il TABELLINO, le AMMONIZIONI e i GOL del match valevole per la sesta giornata del campionato di Serie A 2021/2022 ... Il Milan sbanca il 'Picco': Verde risponde al primo goal in A di Maldini, poi la risolve Brahim Diaz allo scadere.