Paganese | Grassadonia senza paura | “A Bari ce la giocheremo a viso aperto”

(Di sabato 25 settembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiPagani – Le vittorie interne con Catania e Taranto hanno messo le ali alladi Gianlucache domani alle ore 14.30 sfiderà ilallo stadio San Nicola. Un impegno complicato per gli azzurrostellati, ma l’allenatore in conferenza stampa ha mostrato grande fiducia: Antenucci – “E’ chiaro che è un giocatore indiscutibile, ma tutto ilè una squadra importante, completa in tutti i reparti. Noi siamo lae andiamo acon grandissima umiltà e la consapevolezza che abbiamo messo un’altra settimana di lavoro nelle gambe. Ce la”. Formazione – “Fino alla fine terrò tutti sulla corda come giusto che sia, siamo in una fase di conoscenza e cercherò di ...

outsider?ha le idee chiare: 'Il nostro ruolo, oggi, non è decifrabile. Siamo un cantiere aperto, ci stiamo conoscendo giorno dopo giorno. Non c'è la possibilità di lavorare ...Il terzino sinistro dellaha commentato così le due vittorie consecutive della squadra di Gianluca: 'Abbiamo sicuramente degli elementi importanti nella rosa. Quando magari manca ...Bari e Paganese a confronto nel 5° turno del girone C di Serie C: tutto sul match, dalle formazioni alla diretta tv e streaming.In "Tangorra in tackle", l'ex difensore del Bari, Massimiliano Tangorra, commenta per TuttoBari.com i temi caldi nel mondo biancorosso ...