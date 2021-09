Padelle e pappagalli | gli strumenti di lavoro dell' infermiere

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 25 settembre 2021) Chissà perché ho fatto questoqua, l’? Con tutti i bei mestieri che ci sono in giro oggi: il rapper, il tatuatore, lo stilista, l’influencer, il virologo. Da piccolo mi affascinavano l’avvocato, il calciatore, l’astronauta, poi alle medie avrei voluto diventare filosofo, medico, professore di Latino, anche fare il falegname non mi dispiaceva. Certo i piani di studi sarebbero stati completamente diversi, nell’incertezza ho deciso di andare direttamente in fabbrica. Il problema è che io nella vita mi sono sempre sentito inadeguato, fuori posto, io non mi sono mai sentito all’altezza… Forse perché la mia altezza, quella fisica, è sempre stata bassa. Dopo anni e anni che ti senti chiamare nanetto, bassetto, piccoletto, tappo… Poi c’erano quelli raffinati, i poeti: soldo di cacio, subito pareggiato da quelli più rozzi: “Giacomino chi? ...