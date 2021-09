"Ottusa no ma ricc***e sì?". Katia Ricciarelli, qua viene giù il GfVip; Signorini, l'attacco più inatteso (Di sabato 25 settembre 2021) Tommaso Zorzi attacca Signorini e la Ricciarelli: "Ottusa no ma ric***e si?". Si trattava di un gioco ad hoc ideato dagli autori per creare dinamiche durante la quarta puntata, e in effetti gli animi si sono scaldati dentro e fuori la casa. Durante la settimana Katia Ricciarelli si è offesa con il gruppo per essere stata definita Ottusa durante un gioco organizzato dal Grande Fratello Vip . A definirla così una delle sorelle Selassiè, Tommaso e Alex Belli. L'aggettivo "Ottusa" ha ferito molto la Ricciarelli che durante la diretta di venerdì ha detto: "Io vorrei divertirmi e voglio non essere offesa sulla mia persona, Ottusa mai. Sono 50 anni che giro il mondo, non avete il mio percorso, come vi permettete di parlare di ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 25 settembre 2021) Tommaso Zorzi attaccae la: "no ma ric***e si?". Si trattava di un gioco ad hoc ideato dagli autori per creare dinamiche durante la quarta puntata, e in effetti gli animi si sono scaldati dentro e fuori la casa. Durante la settimanasi è offesa con il gruppo per essere stata definitadurante un gioco organizzato dal Grande Fratello Vip . A definirla così una delle sorelle Selassiè, Tommaso e Alex Belli. L'aggettivo "" ha ferito molto lache durante la diretta di venerdì ha detto: "Io vorrei divertirmi e voglio non essere offesa sulla mia persona,mai. Sono 50 anni che giro il mondo, non avete il mio percorso, come vi permettete di parlare di ...

dinny_costa : Leggo che ottusa sta nella lista nera delle parole di Alfonso, dov’è finito il discorsone sulle intenzioni, sul buo… - macosanesajj : RT @mariahsbubble: Quindi son più gravi “pagliaccio” e “ottusa” che “ricc*****”, “ne**o” e “fr***o”. Buono a sapersi. #GFVIP - mariahsbubble : Quindi son più gravi “pagliaccio” e “ottusa” che “ricc*****”, “ne**o” e “fr***o”. Buono a sapersi. #GFVIP - _idolsarelife_ : Follia che si offendono se li chiamano pagliaccio o ottusa e non per ricc***ne #gfvip - Z61Tommy : RT @egocentrissimo: katia si offende per un aggettivo come ottusa quando lei stessa ha detto ricc****e ad alex #gfvip -