Ultime Notizie dalla rete : Ora Salmo Ora Salmo è ufficialmente indagato per il suo concerto sotto la ruota di Olbia Il caso del concerto del rapper Salmo a Olbia. Assenza di autorizzazioni e di comunicazione preventiva. Con questa ipotesi di reato il noto cantante Salmo risulta ora indagato dalla Procura di Tempio per il concerto non autorizzato sotto la ruota panoramica al quale parteciparono migliaia di persone. Insieme a lui anche Kevin Lupetti, che della ...

Capienza al 100% per concerti e spettacoli, l'appello a Draghi per gli show dal vivo 'È ora di prendere decisioni, abbiamo bisogno di certezze', dicono a una sola voce, lanciando il ... La guerra dei mondi nella trap italiana: asse Salmo - Sfera contro Fedez Inoltre spiegano che, se ...

Concerto pirata a Olbia, Salmo indagato La Nuova Sardegna Concerto pirata a Olbia, Salmo indagato OLBIA. Salmo ora è formalmente indagato dalla Procura di Tempio per il concerto non autorizzato con maxi assembramento del 13 agosto. Indagato insieme a lui, Kevin Lupetti, proprietario della ruota pa ...

Piazza piena e nessun distanziamento al comizio di Conte, dopo le polemiche la vendetta di Salmo Il rapper di Olbia era finito al centro delle polemiche per il suo concerto a sorpresa organizzato sotto la ruota panoramica dove hanno partecipato migliaia di persone senza distanziamento ne mascheri ...

