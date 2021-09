Ok alla variante di Rizzico, Greco: “Giornata storica per il Cilento” (Di sabato 25 settembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiPisciotta (Sa) – La decisione ha un sapore (quasi) storico. “Rizzico, la variante si farà!”. Il componente del Pd locale, Cristian Greco, trattiene a stento la gioia. “Siamno davvero soddisfatti. Con determinazione del Commissario ACaMIr N.389 del 22.09.2021, è stata pubblicata la procedura per l’Affidamento congiunto- appalto integrato – della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori di ripristino e completamento della variante lungo la ex S.S. 447 tra Pisciotta e Ascea, con un intervento finanziario di €. 20.540.696. Quella di oggi, per Pisciotta, è una Giornata straordinaria. Si tratta di un importante, quanto atteso risultato per il nostro territorio, alla cui realizzazione hanno contribuito in molti e che va ad eliminare quel gap ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 25 settembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiPisciotta (Sa) – La decisione ha un sapore (quasi) storico. “, lasi farà!”. Il componente del Pd locale, Cristian, trattiene a stento la gioia. “Siamno davvero soddisfatti. Con determinazione del Commissario ACaMIr N.389 del 22.09.2021, è stata pubblicata la procedura per l’Affidamento congiunto- appalto integrato – della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori di ripristino e completamento dellalungo la ex S.S. 447 tra Pisciotta e Ascea, con un intervento finanziario di €. 20.540.696. Quella di oggi, per Pisciotta, è unastraordinaria. Si tratta di un importante, quanto atteso risultato per il nostro territorio,cui realizzazione hanno contribuito in molti e che va ad eliminare quel gap ...

