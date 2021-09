Oggi 25 settembre preghiamo San Cleofa: è lui che riconosce Gesù a Emmaus (Di sabato 25 settembre 2021) Non si rende conto immediatamente, che quello che gli camminava accanto era Gesù ma solo quando, lo invita a cena e a un certo punto lo vede spezzare il pane, ecco che tutto è chiaro. Discepolo di Gesù, è tra i primi a riconoscerlo mentre camminava insieme a lui, pochi giorni dopo la sua Resurrezione. 25 settembre: L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di sabato 25 settembre 2021) Non si rende conto immediatamente, che quello che gli camminava accanto erama solo quando, lo invita a cena e a un certo punto lo vede spezzare il pane, ecco che tutto è chiaro. Discepolo di, è tra i primi arlo mentre camminava insieme a lui, pochi giorni dopo la sua Resurrezione. 25: L'articolo proviene da La Luce di Maria.

