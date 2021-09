Offese e violenze contro docenti ed ATA | sono pubblici ufficiali quindi è oltraggio Vediamo la casistica | sentenze e norme

(Di sabato 25 settembre 2021) In questi giorni ha trovato una importante diffusione la Sentenza della Cassazione V Penale n. 15367 del 2014 . Il caso riguardava una docente soggetta ad ingiuria, ma il reato giusto veniva qualificato ina pubblico ufficiale. L'articolo .

Advertising

GazzettaDellaSc : Offese e violenze contro docenti ed ATA, sono pubblici ufficiali quindi è oltraggio. Vediamo la casistica, sentenze… - italianlinguist : RT @orizzontescuola: Offese e violenze contro docenti ed ATA, sono pubblici ufficiali quindi è oltraggio. Vediamo la casistica, sentenze e… - ProDocente : Offese e violenze contro docenti ed ATA, sono pubblici ufficiali quindi è oltraggio. Vediamo la casistica, sentenze… - AnnaritaNinni : RT @orizzontescuola: Offese e violenze contro docenti ed ATA, sono pubblici ufficiali quindi è oltraggio. Vediamo la casistica, sentenze e… - orizzontescuola : Offese e violenze contro docenti ed ATA, sono pubblici ufficiali quindi è oltraggio. Vediamo la casistica, sentenze… -

Ultime Notizie dalla rete : Offese violenze

Orizzonte Scuola

...reti social già dall'inizio del 2020 per denunciare e sferzare anche col ridicolo le millee ...dello stupro ha aperto una piena di dichiarazioni e proteste femminili contro lefisiche, ...In questi giorni ha trovato una importante diffusione la Sentenza della Cassazione V Penale n. 15367 del 2014 . Il caso riguardava una docente soggetta ad ingiuria, ma il reato giusto veniva ...Lui, ferrarese di 34 anni, la chiamava “zecca da centro sociale” e ostentava odio razziale. La ragazza aggredita con approcci sgraditi ...A far partire l'indagine è stata la direttrice scolastica dell'istituto, cui il minore si è rivolto chiedendo aiuto ...