NON BASTA IL VANTAGGIO DI TSADJOUT: IL MONZA LA RIBALTA NELLA RIPRESA (Di sabato 25 settembre 2021) MONZA – PORDENONE 3-1 GOL: 5? pt TSADJOUT (rig.), 13? pt Machin, 27? st Sampirisi, 45? st Vignato MONZA (3-5-2): Di Gregorio; Donati, Marrone, Antov; D'Alessandro (22? st Sampirisi), Mazzitelli, Barberis (22? st Valoti), Machin (15? st Colpani), Carlos Augusto; Ciurria (15? st Gytkjaer), Mota Carvalho (31? st Vignato). A disp.: Sommariva, Mazza, Valoti, Bettella, Siatounis, Paletta, Brescianini, Pirola. All. Stroppa. PORDENONE (4-3-1-2): Perisan; El Kaouakibi (33? st Pinato), Camporese, Sabbione, Bassoli; Misuraca, Petriccione, Magnino (24? st Kupisz); Zammarini (33? st Pellegrini); Cambiaghi (42? st Sylla), TSADJOUT (1? st Folorunsho). A disp.: Bindi, Fasolino, Stefani, Barison, Valietti, Butic, Perri. All. Rastelli. ARBITRO: Baroni di Firenze. Assistenti: Cipressa e Lanotte. Quarto ufficiale: Catanoso. Var: Serra.

