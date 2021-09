No green pass, manifestazioni protesta a Roma e Milano (Di sabato 25 settembre 2021) No green pass in piazza a Roma e a Milano. Nella capitale, i no green hanno riempito piazza San Giovanni a Roma. Alla manifestazione ‘Contro il green pass, per la Libertà e il futuro’, organizzata da Ancora Italia, Movimento 3V, No paura day, Primum non nocere, Fisi e Fronte del dissenso, è intervenuta a sorpresa anche una poliziotta: “Noi poliziotti abbiamo giurato sulla Costituzione, per questo sono qui”, ha detto, sostenendo che “il green pass italiano è illegittimo” e bisogna “unire le nostre energie per indicare una via migliore”. Al termine della manifestazione, mentre i partecipanti stavano defluendo, un gruppo di persone ha improvvisato un corteo su piazzale Appio. Il corteo è stato bloccato dalle forze ... Leggi su italiasera (Di sabato 25 settembre 2021) Noin piazza ae a. Nella capitale, i nohanno riempito piazza San Giovanni a. Alla manifestazione ‘Contro il, per la Libertà e il futuro’, organizzata da Ancora Italia, Movimento 3V, No paura day, Primum non nocere, Fisi e Fronte del dissenso, è intervenuta a sorpresa anche una poliziotta: “Noi poliziotti abbiamo giurato sulla Costituzione, per questo sono qui”, ha detto, sostenendo che “ilitaliano è illegittimo” e bisogna “unire le nostre energie per indicare una via migliore”. Al termine della manifestazione, mentre i partecipanti stavano defluendo, un gruppo di persone ha improvvisato un corteo su piazzale Appio. Il corteo è stato bloccato dalle forze ...

Advertising

SkyTG24 : Il sindaco di Santa Lucia di Piave, nel Trevigiano, trasferisce l'ufficio in un gazebo: non è vaccinato e non ha in… - LaStampa : L’onda no Green Pass invade Trieste: 7mila persone in corteo senza mascherina - NicolaPorro : 'Va immediatamente ritirato' ?? - Orsantibus1 : RT @bisagnino: Clamoroso a Roma, vice questore si unisce al popolo No-Green Pass: “Disubbidire è un dovere”. Schiaffo a Lamorgese https://t… - mannersmaketh10 : RT @icebergfinanza: E' quando che si ha poca intelligenza che si passa la vita a fare battute idiote e a rimpiangere il proprio nulla polit… -

Ultime Notizie dalla rete : green pass No vax, tafferugli a Milano nel decimo sabato di protesta AGI - 'Duomo, Duomo'. Con questo grido per il decimo sabato consecutivo il popolo eterogeneo e milanese dei No vax e dei No Green pass si prende il centro della città e non solo. E per la prima volta dallo scorso 24 luglio i negazionisti e gli scettici del Covid - 19 entrano in contatto con le forze dell'ordine. Sono le 17.

Vaccini, i certificati di esenzione prorogati al 30 novembre: ecco chi ne ha diritto APPROFONDIMENTI COVID Green pass, come ottenerlo senza vaccino: tutte le esenzioni... RICERCA USA Vaccino, esenzione solo per pochi malati con patologie... URUGUAY Vaccino, terza dose Pfizer dopo la ...

Green pass 15 ottobre: le Faq sul nuovo decreto il Resto del Carlino ZIBALDONE N.22: GREEN PASS E ABORTO. UN MESSAGGIO AI CATTOLICI "NO VAX" E AI LAICI "Sì VAX" Ma - precisato che nel primo caso non è un divieto assoluto di aborto, ma solo oltre la sesta settimana - è egualmente contraddittorio anche il contrario: sostenere l'obbligo del Green pass (o l'obbli ...

Andrée Ruth Shammah: «Franceschini ci ha ascoltati, la sfida ora è riportare il pubblico in sala» La regista e direttrice artistica del Teatro Franco Parenti di Milano plaude all’iniziativa del ministro della Cultura di rivedere le attuali capienze di cinema, teatri e sale da concerto ...

AGI - 'Duomo, Duomo'. Con questo grido per il decimo sabato consecutivo il popolo eterogeneo e milanese dei No vax e dei Nosi prende il centro della città e non solo. E per la prima volta dallo scorso 24 luglio i negazionisti e gli scettici del Covid - 19 entrano in contatto con le forze dell'ordine. Sono le 17.APPROFONDIMENTI COVID, come ottenerlo senza vaccino: tutte le esenzioni... RICERCA USA Vaccino, esenzione solo per pochi malati con patologie... URUGUAY Vaccino, terza dose Pfizer dopo la ...Ma - precisato che nel primo caso non è un divieto assoluto di aborto, ma solo oltre la sesta settimana - è egualmente contraddittorio anche il contrario: sostenere l'obbligo del Green pass (o l'obbli ...La regista e direttrice artistica del Teatro Franco Parenti di Milano plaude all’iniziativa del ministro della Cultura di rivedere le attuali capienze di cinema, teatri e sale da concerto ...