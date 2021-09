No green pass, manifestazioni protesta a Roma e Milano (Di sabato 25 settembre 2021) No green pass in piazza a Roma e a Milano. Nella capitale, i no green hanno riempito piazza San Giovanni a Roma. Alla manifestazione 'Contro il green pass, per la Libertà e il futuro', organizzata da ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 25 settembre 2021) Noin piazza ae a. Nella capitale, i nohanno riempito piazza San Giovanni a. Alla manifestazione 'Contro il, per la Libertà e il futuro', organizzata da ...

SkyTG24 : Il sindaco di Santa Lucia di Piave, nel Trevigiano, trasferisce l'ufficio in un gazebo: non è vaccinato e non ha in… - LaStampa : L’onda no Green Pass invade Trieste: 7mila persone in corteo senza mascherina - NicolaPorro : 'Va immediatamente ritirato' ?? - Sberlik : RT @TheHalbard: Andrea Colombini IL GREEN PASS PER IL LAVORO É MORTO PRIMA DI ESSERE ATTUATO Perché il governo ha cambiato il decreto? Pote… - Muna26131161 : RT @Serena27711917: In 100mila a piazza San Giovanni! Intervenuta a sorpresa A.Schilirò, vice questore di Roma “La disobbedienza civile è… -

Ultime Notizie dalla rete : green pass Meloni: "Non mi interessa superare la Lega" Meloni sceglie piazza Duomo per spingere il candidato sindaco e i posti a sedere man mano si riempiono, mentre a poca distanza ci sono state tensioni fra la polizia e i manifestanti no Green pass, ...

Green pass 15 ottobre: le Faq sul nuovo decreto il Resto del Carlino Corteo di no green pass a Roma: poche centinaia in strada, una decina i denunciati Un centinaio di persone si è staccato dalla manifestazione no green pass per un corteo non autorizzato: una decina già identificati dalla Digos, ...

Meloni sceglie piazza Duomo per spingere il candidato sindaco e i posti a sedere man mano si riempiono, mentre a poca distanza ci sono state tensioni fra la polizia e i manifestanti no green pass, ...