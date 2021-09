No Green pass in piazza, tensione manifestanti - polizia a Milano | A Verona insulti a Papa Francesco (Di sabato 25 settembre 2021) tensione in piazza alla manifestazione No Green pass di Milano . Circa 1.500 persone hanno tentato di forzare il cordone della polizia da piazza Fontana per accedere all'area del Duomo, dove Giorgia ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 25 settembre 2021)inalla manifestazione Nodi. Circa 1.500 persone hanno tentato di forzare il cordone delladaFontana per accedere all'area del Duomo, dove Giorgia ...

Advertising

SkyTG24 : Il sindaco di Santa Lucia di Piave, nel Trevigiano, trasferisce l'ufficio in un gazebo: non è vaccinato e non ha in… - LaStampa : L’onda no Green Pass invade Trieste: 7mila persone in corteo senza mascherina - Agenzia_Ansa : Non vaccinato, e dunque senza Green pass, ha deciso di interrompere i tamponi e affiggere cartelli di protesta fuor… - grecale66 : RT @ResPubl79983835: SECONDO LA GAZZETTA UFFICIALE???? IL GREEN PASS É FACOLTATIVO?? COME PREVISTO DALLA LEGGE UE???? QUINDI CHI IMPONE IL G… - sonialv62 : RT @GuidoDeMartini: ?? NO PASS ?? Le manifestazioni di protesta CONTRO IL GREEN PASS proseguono in piazza per il 10^ sabato consecutivo. AD O… -