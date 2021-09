Nel trailer di Stranger Things 4 spunta la casa di Victor Creel, è lui un ‘antenato’ di Undici? (Di sabato 25 settembre 2021) Come parte dell’evento Netflix Tudum, oggi la piattaforma ha regalato al mondo alcune notizie su Stranger Things 4 a cominciare dal fatto che la serie tornerà in onda solo nel 2022 e che per i prossimi mesi dovremo accontentarci solo di una serie di promo e immagini inedite che stuzzicheranno la nostra curiosità. Proprio oggi un nuovo trailer di Stranger Things 4 ha lanciato un’introduzione a Creel House, la nuova location al centro della narrazione dei nuovi episodi. Chi ha seguito le news fino a questo momento sa bene che la star di A Nightmare on Elm Street, Robert Englund, interpreterà il ruolo di Victor Creel ovvero un uomo disturbato e intimidatorio che è imprigionato in un ospedale psichiatrico per un raccapricciante omicidio negli anni ’50. ... Leggi su optimagazine (Di sabato 25 settembre 2021) Come parte dell’evento Netflix Tudum, oggi la piattaforma ha regalato al mondo alcune notizie su4 a cominciare dal fatto che la serie tornerà in onda solo nel 2022 e che per i prossimi mesi dovremo accontentarci solo di una serie di promo e immagini inedite che stuzzicheranno la nostra curiosità. Proprio oggi un nuovodi4 ha lanciato un’introduzione aHouse, la nuova location al centro della narrazione dei nuovi episodi. Chi ha seguito le news fino a questo momento sa bene che la star di A Nightmare on Elm Street, Robert Englund, interpreterà il ruolo diovvero un uomo disturbato e intimidatorio che è imprigionato in un ospedale psichiatrico per un raccapricciante omicidio negli anni ’50. ...

