Napoli, Spalletti esalta Anguissa: «Non lo conoscevo, è superlativo» (Di sabato 25 settembre 2021) L'allenatore del Napoli Luciano Spalletti ha esaltato le qualità di Frank Anguissa In conferenza stampa, l'allenatore del Napoli Luciano Spalletti ha esaltato le qualità di Frank Anguissa; vero e proprio leader del centrocampo azzurro. «Io non lo conoscevo, Quando l'ho visto in allenamento ho notato che aveva caratteristiche ancor più superiori di quelle che mi avevano annunciato. E' stata una scelta della nostra dirigenza e devo dire che Frank sta dando dimostrazione di assoluto valore». LEGGI QUI LA CONFERENZA INTEGRALE L'articolo proviene da Calcio News 24.

