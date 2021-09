Napoli: Spalletti, contro Mazzarri non basta il talento (Di sabato 25 settembre 2021) "Domani mi aspetto un Cagliari organizzato, perché Mazzarri sa davvero organizzare le squadre, lo ha dimostrato già contro la Lazio. Quindi ci vorrà il massimo delle nostre potenzialità, le qualità ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 25 settembre 2021) "Domani mi aspetto un Cagliari organizzato, perchésa davvero organizzare le squadre, lo ha dimostrato giàla Lazio. Quindi ci vorrà il massimo delle nostre potenzialità, le qualità ...

Advertising

pisto_gol : Sam-Nap 0:4 Strepitoso Napoli: domina la Samp nel gioco, segna 4 gol, ne sfiora altrettanti, Osimehn fa doppietta,… - capuanogio : Per quello che si è visto, il #Napoli ha in questo momento un livello di calcio ingiocabile per quasi tutti in Ital… - DiMarzio : .@sscnapoli, #Spalletti annuncia il ritorno di #Mertens e le novità verso la sfida al #Cagliari - patrizi00536975 : @tuttonapoli esatto come avevo detto ci sono JUVE con MISTER ALLEGRI- INTER con MISTER INZAGHI- MILAN con MISTER PI… - FabioOffreda : RT @DiMarzio: .@sscnapoli, #Spalletti annuncia il ritorno di #Mertens e le novità verso la sfida al #Cagliari -