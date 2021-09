Napoli, Spalletti annuncia due rientri: “Cagliari squadra organizzata” (Di sabato 25 settembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Domani mi aspetto un Cagliari organizzato, perché Mazzarri sa davvero organizzare le squadre, lo ha dimostrato già contro la Lazio. Quindi ci vorrà il massimo delle nostre potenzialità, le qualità individuali non bastano contro le squadre organizzate come quelle di Mazzarri“. Lo ha detto il tecnico del Napoli Luciano Spalletti alla vigilia della sfida contro i sardi. “Sappiamo – ha spiegato l’allenatore toscano – che dobbiamo crescere sempre, farci trovare pronti in una partita e nell’intera stagione, perché potremo essere in difficoltà in futuro e dobbiamo saper annusare quello che ti sta arrivando addosso“. Spalletti ha risposto anche a chi gli ricordava la sua stretta di mano al vetriolo a Mazzarri tre anni fa dopo una vittoria del Torino contro la sua Inter: ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 25 settembre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– “Domani mi aspetto unorganizzato, perché Mazzarri sa davvero organizzare le squadre, lo ha dimostrato già contro la Lazio. Quindi ci vorrà il massimo delle nostre potenzialità, le qualità individuali non bastano contro le squadre organizzate come quelle di Mazzarri“. Lo ha detto il tecnico delLucianoalla vigilia della sfida contro i sardi. “Sappiamo – ha spiegato l’allenatore toscano – che dobbiamo crescere sempre, farci trovare pronti in una partita e nell’intera stagione, perché potremo essere in difficoltà in futuro e dobbiamo saper annusare quello che ti sta arrivando addosso“.ha risposto anche a chi gli ricordava la sua stretta di mano al vetriolo a Mazzarri tre anni fa dopo una vittoria del Torino contro la sua Inter: ...

