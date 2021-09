Napoli | latitante di Forcella arrestato in provincia

(Di sabato 25 settembre 2021) I carabinieri del Nucleo investigativo del Comandole dihannoGennaro Capuano, 49enne digià noto alle forze dell’ordine, in esecuzione di un ordine per la carcerazione emesso dalla Corte di Appello di. Ricercato da maggio scorso, Capuano è stato individuato e bloccato in Via L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

GRUMO NEVANO – Ricercato da 4 mesi e trovato dai militari: deve scontare 12 anni per droga. I carabinieri del Nucleo investigativo del Comando Provinciale di Napoli hanno arrestato Gennaro Capuano, 49enne di Forcella già noto alle forze dell'ordine, in esecuzione di un ordine per la carcerazione emesso dalla Corte di Appello di Napoli.