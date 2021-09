Napoli – Cagliari | probabili formazioni | ultime dalle sedi ed altro

(Di sabato 25 settembre 2021)si disputerà domani sera -24 settembre 2021- allo Stadio Diego Armando Maradona. L’inizio della gara -che sarà la 71ª in Serie A fra le due- è in programma alle ore 20.45. I partenopei comandano la classifica con 15 punti per effetto di 5 vittorie nelle prime cinque gare. I sardi sono penultimi con 2 soli punti e un cammino di due pareggi e tre sconfitteQUIDopo il successo a Marassi contro la Sampdoria, ilha ripreso questa mattina gli allenamenti all’SSCKonami Training Center.Come riporta il sito ufficiale del club, gli azzurri hanno preparato il match contro ilallo Stadio Maradona in programma domenica alle ore 20.45 per la sesta ...

- "Noi stiamo benissimo, ci sentiamo avvolti dall'affetto della nostra città e dei nostri ... Sono le parole di Luciano Spalletti alla vigilia della sfida di domenica sera contro ilallo ...Le parole di Luciano Spalletti in conferenza stampa alla vigilia di, match valevole per la sesta giornata di Serie APer avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM! Cinque vittorie in ...Alla vigilia di Napoli-Cagliari Luciano Spalletti interviene in conferenza stampa. Queste le sue parole: IL MOMENTO - "Ad essere noi si sta bene, questo ve ...La partita Napoli - Cagliari del 26 settembre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per la sesta giornata di Serie A ...