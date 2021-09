Napoli-Cagliari – Mazzarri | “A Napoli quattro anni memorabili Ora sogno di fermarli”

Leggi su napolipiu

(Di sabato 25 settembre 2021) Walterparla in conferenza stampa di, il tecnico dei sardi ha necessità di fare punti salvezza. L’allenatore è chiamato a risollevare le sorti delche in questo inizio di stagione ha racimolato solo 2 punti in campionato.è partito con un pareggio (con la Lazio) ed una sconfitta (con l’Empoli in casa).nella presentazione dinon dimentica il suo passato aled in conferenza stampa dice: “Mi conoscono bene. Sono stati, ma ora devo pensare al. So che molte persone mi stimano, ma in questo momento il mio obiettivo è ...