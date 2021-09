Napoli-Cagliari | la Società intima i tifosi a presentarsi allo stadio già quattro ore prima | il comunicato

(Di sabato 25 settembre 2021) Nella serata di domani, domenica 26 settembre 2021 alle ore 20:45, ilgiocherà la sesta giornata di Serie A contro ildel neo-allenatore Walter Mazzarri, per lui un ritorno storico nellodi Fuorigrotta. La SSC, con unufficiale, ha invitato i, aprendo i tornelli giàoredel match, come già fatto in occasione della gara contro la Juventus. ", tornelli aperti dalle ore 16:45. Lainvita idi anticipare l'orario di arrivo". Nel ...

Luciano Spalletti potrebbe decidere di includere i tre nei convocati per la sfida contro il: le ultime notizie Stando a quanto riferito dal Corriere del Mezzogiorno, in casasi preparano i rientri di Mertens, Demme e Ghoulam. I tre hanno ormai superato i rispettivi problemi ...DIRETTA/Fiorentina Primavera (risultato finale 2 - 1): vittoria nel recupero! Cerca un ... perdendo contro l'Atalanta in trasferta e poi contro ilin casa. Soprattutto il ko interno ...La partita Napoli - Cagliari del 26 settembre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per la sesta giornata di Serie A ...Ghoulam e Dries Mertens e presto Luciano Spalletti potrà godere della rosa al completo con il tecnico indeciso se convocare i tre per la sfida casalinga contro il Cagliari. Condividi: Fai clic per ...