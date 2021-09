Napoli-Cagliari – Bonan | “Mazzarri sa come fare | può battere il Napoli”

(Di sabato 25 settembre 2021) Alessandrodi Sky presenta, sfida che secondo il giornalista non è impossibile per i sardi di. Fino ad ora ilha raccolto solo 2 punti in campionato, di cui 1 proprio sotto la gestione di, tecnico subentrato a Semplici. Il tecnico dei sardi in conferenza stampa ha parlato di sfida molto delicata, da prendere con le molle. Secondo, però,inpuòlo sgambetto agli azzurri. “Il tecnico dei sardi ha una grande qualità, quella di saper dare equilibrio e continuità alle sue squadre. Lui sa aggiustare le formazioni e può farlo anche con il. Sicuramente troverà la ...

Advertising

DiMarzio : .@sscnapoli, #Spalletti annuncia il ritorno di #Mertens e le novità verso la sfida al #Cagliari - _SiGonfiaLaRete : #Cagliari, #Mazzarri: “#Napoli una macchina da guerra. Ho la stima della città, non mi aspetto nulla, sono concentr… - cn1926it : #NapoliCagliari, le probabili formazioni: #Spalletti tra conferme e due grandi dubbi - NapoliToday : #Calcio #NotizieSSCNapoli Napoli-Cagliari, dove vedere la partita - zazoomblog : Napoli-Cagliari – Mazzarri: “A Napoli quattro anni memorabili. Ora sogno di fermarli” - #Napoli-Cagliari #Mazzarri… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Cagliari

Non è stato solo ildi Gattuso e Sarri ma anche di Ancelotti e Benitez. C'è il talento di questi calciatori, un valore assoluto. I meriti sono nel livello raggiunto da questi ragazzi'.Giocherà ancora una volta conoscendo il risultato delle rivali ilche torna in campo domani sera nel posticipo della sesta giornata di serie A al Maradona contro il(ore 20.45). Il match sarà trasmesso in esclusiva in diretta streaming da DAZN e sarà ...NAPOLI (ITALPRESS) – “Ad essere noi si sta bene. Ci sentiamocoinvolti da questo affetto della città e dei tifosi, sappiamoche ci sono dei momenti in cui si possono fare più punti, alcunimeno. La vivia ...Insieme all’ateneo sardo, ci sono quello di Cassino, Ferrara, Torino, Tor Vergata, la Bicocca di Milano, la Humanitas University e la Parthenope di Napoli ...