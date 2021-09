Muore in gara a Jerez il cugino di Vinales | aveva 15 anni

Advertising

Agenzia_Ansa : Dean Berta Viñales, pilota di moto spagnolo di 15 anni, è morto sul circuito di Jerez a causa di un incidente duran… - Adnkronos : Incidente in pista, morto Dean Berta #Vinale. Il cugino di Maverick aveva solo 15 anni. - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: Dean Berta Viñales, pilota di moto spagnolo di 15 anni, è morto sul circuito di Jerez a causa di un incidente durante la… - lacittanews : Il pilota ha perso la vita in un incidente durante la gara della categoria Supersport 300 Dean Berta Viñales, pilo… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Dean Berta Viñales, pilota di moto spagnolo di 15 anni, è morto sul circuito di Jerez a causa di un incidente durante la… -



Nelladi Supersport 300, inserita nel programma del mondiale superbike. Al terzultimo giro, il centauro spagnolo è scivolato in curva , venendo investito da alcune moto che lo seguivano. Inutili ...La giornata è diventata luttuosa dopo il grave incidente che ha interessato quattro piloti durante la1 della Supersport 300. L'incidente si è verificato in curva due all'inizio dell'undicesimo ...Dean Berta Vinales, cugino di Maverick pilota MotoGp, e' morto a causa di un incidente durante la Gara 1 della Supersport 300. All'undicesimo ...AGI - Dean Berta Vinales non ce l'ha fatta: il pilota è morto all'ospedale di Siviglia. L'annuncio ufficiale degli organizzatori del campionato mondiale di Superbike è arrivato via social. We're deepl ...