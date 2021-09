Muore a 15 anni il pilota di moto Dean Viñales, cugino di Maverick. Travolto in pista dopo una caduta (Di sabato 25 settembre 2021) Il 15enne pilota di moto correva nella categoria Supersport e, dopo una caduta, è stato investito dai piloti che lo seguivano. È stato portato d’urgenza in elicottero all’ospedale di Siviglia ma non ce l’ha fatta Leggi su corriere (Di sabato 25 settembre 2021) Il 15ennedicorreva nella categoria Supersport e,una, è stato investito dai piloti che lo seguivano. È stato portato d’urgenza in elicottero all’ospedale di Siviglia ma non ce l’ha fatta

