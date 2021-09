Moviola Inter Atalanta | l’episodio chiave del match

(Di sabato 25 settembre 2021)delvalido per la 6ª giornata di Serie A 2021/22:delladeltra, valido per la 6ª giornata della Serie A 2021/22. Dirige la sfida l’arbitro Maresca.DELIn aggiornamento. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

junews24com : Inter Juve Primavera: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live - gilnar76 : Inter Juve Primavera: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live #Finoallafine #Forzajuve #Juventus… - TommasoChimenti : RT @fcin1908it: Fiorentina-Inter, la moviola. Cesari: 'Su Skriniar sempre fallo. Ma c'è altro' - fcin1908it : Fiorentina-Inter, la moviola. Cesari: 'Su Skriniar sempre fallo. Ma c'è altro' - alioscia16 : ma tanto è l'Inter... maledetti!!!! -

Ultime Notizie dalla rete : Moviola Inter

Allo stadio San Siro, il match valido per la 6ª giornata di Serie A 2021/2022 trae Atalanta: sintesi, tabellino, risultato,e cronaca live Allo stadio 'San Siro',e Atalanta si affrontano nel match valido per la 6ª giornata della Serie A 2021/22 CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA SintesiAtalanta ...Dalle 18, l'anticipo di Serie A- Atalanta (con Francesco Repice e Fulvio Collovati). Al termine la. A seguire, alle 20, la radiocronaca del match di basket Napoli - Olimpia Milano e ...La diretta live della moviola di Inter-Atalanta, ecco tutti gli episodi dubbi della sfida del Meazza. Arbitra Fabio Maresca della sezione di Napoli. Una partita spesso molto complicata quella tra i ne ...L’episodio chiave del match valido per la 6ª giornata di Serie A 2021/22: moviola Inter Atalanta L’episodio chiave della moviola del match tra Inter e Atalanta, valido per la 6ª giornata della Serie A ...