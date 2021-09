MOVIOLA – Inter-Atalanta | gol annullato a Piccoli | la palla era uscita

(Di sabato 25 settembre 2021) Finale dalle mille emozioni in, match della sesta giornata di Serie A. Al minuto 88gela San Siro e segna il 3-2 in favore della Dea, ma pochi secondi dopo arriva l’vento del Var che annulla il gol dell’. Il motivo? Laerasu un tentativo di Handanovic in scivolata, con il portiere nerazzurro che per evitare un corner aveva regalato laagli avversari che avevano poi segnato. Si riparte quindi con un semplice calcio d’angolo, una casistica davvero incredibile ma senza alcun margine di errore. SportFace.

Allo stadio San Siro, il match valido per la 6ª giornata di Serie A 2021/2022 tra Inter e Atalanta: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio 'San Siro', Inter e Atalanta si affrontano nel match valido per la 6ª giornata della Serie A 2021/22 CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Inter Atalanta Inter - Atalanta è il secondo appuntamento della 6a giornata di Serie A: fischio d'inizio alle 18, arbitra Fabio Maresca della sezione di Napoli. INTER - ATALANTA Sabato 25/09 h. 18.00 MARESCA COLAROSSI - PRENNA IV: ABISSO VAR: AURELIANO AVAR: RANGHETTI PRIMO TEMPO 43' - Altra ammonizione: a Calhanoglu, per intervento in ritardo su ... Episodio da moviola in Inter-Atalanta, rigore col Var per mani di Demiral: niente monitor Maresca, Dimarco sbaglia ... La diretta live della moviola di Inter-Atalanta, ecco tutti gli episodi dubbi della sfida del Meazza. Arbitra Fabio Maresca della sezione di Napoli.