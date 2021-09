Movida sfrenata a Roma | piovono denunce | tra bagni nelle fontane | rapine e alcool ai minorenni

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 25 settembre 2021) Nel corso di un servizio di controllo per arginare fenomeni di mala, il Comando Provinciale dei Carabinieri diha disposto per il fine settimana accurati controllivarie zone interessate dal fenomeno. Bagno nella fontana a Campo de Fiori Nella notte, a Campo de Fiori un turista inglese di 25 anni è stato denunciato dai Carabinieri per danneggiamento perché dopo essersi calato nella locale fontana aveva provocato il danneggiamento del sistema di riciclo dell’acqua, senza interessare, per fortuna, la struttura storico-architettonica del monumento. Rapina a Trastevere Nel quartiere storico di Trastevere i Carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato un 19enneno subito dopo aver sottratto – strappandola dal collo – una collana in oro ad uno studente coetaneo di Civitavecchia. Nell’intera area ...