Motocross delle Nazioni | Italia terza in qualifica a -1 dall’Olanda! Tony Cairoli vince in MXGP Domani le gare

A Mantova sono andate in scena le qualifiche del Motocross delle Nazioni: 31 squadre si sono cimentate sul circuito intitolato a Tazio Nuvolari, soltanto le migliori otto hanno staccato il biglietto per le tre gare di Domani. L'Italia sarà della partita grazie al terzo posto ottenuto in questo sabato con 5 punti all'attivo, gli stessi di Francia e Gran Bretagna, appena uno in meno dell'Olanda. All'evento parteciperanno anche Germania (7), Lettonia (13), Danimarca (14) e Canada (16). La nostra Nazionale sogna il grande colpaccio in casa, ma Olanda, Francia e Gran Bretagna saranno ossi duri. Tony Cairoli ha ruggito da autentico fuoriclasse, imponendosi nelle qualifiche della MXGP. Il siciliano, che settimana scorsa aveva saltato il GP di ...

