Moto: Incidente in gara, muore a 15 anni il pilota Dean Viñales (Di sabato 25 settembre 2021) Dean Berta Vin?ales aveva la passione della moto come il cugino Maverick, che corre in MotoGp. Aveva appena 15 anni. È morto dopo un grave incidente a Jerez de la Frontera, in Spagna. Correva in Supersport 300. Secondo le prime ricostruzioni dopo una caduta sarebbe stato investito dai piloti che lo stavano seguendo. Leggi su vanityfair (Di sabato 25 settembre 2021) Dean Berta Vin?ales aveva la passione della moto come il cugino Maverick, che corre in MotoGp. Aveva appena 15 anni. È morto dopo un grave incidente a Jerez de la Frontera, in Spagna. Correva in Supersport 300. Secondo le prime ricostruzioni dopo una caduta sarebbe stato investito dai piloti che lo stavano seguendo.

