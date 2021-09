Morto Freddie Fu, il miglior chirurgo del mondo per gli sportivi (Di sabato 25 settembre 2021) Freddie Fu, il più insigne chirurgo ortopedico per gli sportivi, è Morto ieri sera all’ospedale dell’Università di Pittsburgh all’età di 70 anni. Il medico stava affrontando diversi problemi seri di salute, come un melanoma e il sanguinamento di un rene. Freddie Fu ha guadagnato fama ricostruendo e riparando gli arti di atleti (tra cui anche Ibrahimovic) e ballerini diventando un punto di riferimento nella sua professione. Nato a Hong Kong, si è trasferito negli anni Settanta negli Stati Uniti, dove ha vissuto la sua formazione accademica. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di sabato 25 settembre 2021)Fu, il più insigneortopedico per gli, èieri sera all’ospedale dell’Università di Pittsburgh all’età di 70 anni. Il medico stava affrontando diversi problemi seri di salute, come un melanoma e il sanguinamento di un rene.Fu ha guadagnato fama ricostruendo e riparando gli arti di atleti (tra cui anche Ibrahimovic) e ballerini diventando un punto di riferimento nella sua professione. Nato a Hong Kong, si è trasferito negli anni Settanta negli Stati Uniti, dove ha vissuto la sua formazione accademica. L'articolo ilNapolista.

Advertising

napolista : Il medico aveva 70 anni ed era gravemente malato. È diventato un punto di riferimento mondiale della chirurgia orto… - Bot_Freddie : RT @FrancoSovrano: Se la scienza avesse messo il medesimo fervore nella cura dell'AIDS, non sarebbe morto Freddie Mercury. Invece l'ha mess… - IpaziaFilosofia : RT @FrancoSovrano: Se la scienza avesse messo il medesimo fervore nella cura dell'AIDS, non sarebbe morto Freddie Mercury. Invece l'ha mess… - MargaretCal1 : RT @FrancoSovrano: Se la scienza avesse messo il medesimo fervore nella cura dell'AIDS, non sarebbe morto Freddie Mercury. Invece l'ha mess… - CinziaFufy74 : RT @FrancoSovrano: Se la scienza avesse messo il medesimo fervore nella cura dell'AIDS, non sarebbe morto Freddie Mercury. Invece l'ha mess… -