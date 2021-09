Morte ex vigilessa: figlie accusate di omicidio nella stessa cella. La nonna: «Ragazzi attaccati ai soldi» (Di sabato 25 settembre 2021) Si trovano nella stessa cella, nel carcere femminile bresciano di Verziano. Silvia e Paola Zani, le sorelle di 27 e 19 anni accusate dell'omicidio e dell'occultamento del cadavere della madre, l'ex vigilessa Laura Ziliani. In carcere sono entrate tenendosi per mano, poi sono state separate per alcune ore prima di essere messe nella stessa cella L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 25 settembre 2021) Si trovano, nel carcere femminile bresciano di Verziano. Silvia e Paola Zani, le sorelle di 27 e 19 annidell'e dell'occultamento del cadavere della madre, l'exLaura Ziliani. In carcere sono entrate tenendosi per mano, poi sono state separate per alcune ore prima di essere messeL'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

Agenzia_Ansa : Svolta nelle indagini sulla morte della ex vigilessa: arrestate due figlie e il fidanzato della maggiore. Il cadave… - FirenzePost : Morte ex vigilessa: figlie accusate di omicidio nella stessa cella. La nonna: «Ragazzi attaccati ai soldi» - antonie85321896 : RT @Tg3web: Emergono nuovi inquietanti dettagli dalle carte dell'inchiesta sulla morte della vigilessa Laura Ziliani in Valcamonica. Telefo… - Carmela_oltre : RT @Tg3web: Emergono nuovi inquietanti dettagli dalle carte dell'inchiesta sulla morte della vigilessa Laura Ziliani in Valcamonica. Telefo… - infoitinterno : Morte dell'ex vigilessa, arrestate le due figlie. «Tanti soldi e scappiamo in vacanza» -