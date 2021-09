Mondiali di ciclismo | un capolavoro di Elisa Balsamo regala il titolo iridato all’Italia

(Di sabato 25 settembre 2021) Icontinuano are soddisfazioni per ilbergamasco. Dopo la vittoria fra gli Under 23 di Filippo Baroncini, il movimento orobico ha avuto modo di festeggiare con. La portacolori della Valcar-Travel & Service ha finalizzato untattico dell’Italia conquistando ilfemminile. Scattata con i gradi di capitano della Nazionale Italiana, la rappresentante del team di Bottanuco non ha deluso le aspettative superando in volata una leggenda del pedale come l’olandese Marianne Vos. Brava a sfruttare il lavoro delle connazionali, la 23enne cuneese è sempre rimasta coperta in gruppo resistendo ai vari attacchi portati avanti dalle olandesi. Complice il ruolo di stopper svolto da Marta Bastianelli e Maria Giulia Confalonieri, ...

Queste le primissime parole di Elisa Balsamo, oro nella prova in linea ai Mondiali di ciclismo su strada in corso in Belgio. "Oggi ho battuto Marianne Voss, pazzesco - ha aggiunto l'azzurra - All'...