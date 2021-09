Mondiali di ciclismo, Filippo Baroncini conquista il titolo fra gli Under 23 (Di sabato 25 settembre 2021) I Mondiali di ciclismo regalano nuove soddisfazioni al ciclismo italiano. Dopo il successo di Filippo Ganna nella cronometro individuale, la squadra azzurra ha infatti conquistato il titolo iridato con Filippo Baroncini che si è imposto fra gli Under 23. Il portacolori del Team Colpack-Ballan ha infatti riscattato il secondo posto ottenuto recentemente agli Europei finalizzando un attacco messo a segno a poco più di cinque chilometri dal traguardo di Leuven. Nono nella prova contro il tempo, il ravennate in forza al team di Almè ha dovuto far i conti con una caduta che ha rischiato di interrompere prematuramente il suo sogno iridato quando mancavano ancora sessanta chilometri al traguardo. Nonostante il ritmo elevato imposto dalle ... Leggi su bergamonews (Di sabato 25 settembre 2021) Idiregalano nuove soddisfazioni alitaliano. Dopo il successo diGanna nella cronometro individuale, la squadra azzurra ha infattito iliridato conche si è imposto fra gli23. Il portacolori del Team Colpack-Ballan ha infatti riscattato il secondo posto ottenuto recentemente agli Europei finalizzando un attacco messo a segno a poco più di cinque chilometri dal traguardo di Leuven. Nono nella prova contro il tempo, il ravennate in forza al team di Almè ha dovuto far i conti con una caduta che ha rischiato di interrompere prematuramente il suo sogno iridato quando mancavano ancora sessanta chilometri al traguardo. Nonostante il ritmo elevato imposto dalle ...

