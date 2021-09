Mondiali ciclismo | Elisa Balsamo medaglia d’oro

(Di sabato 25 settembre 2021)è la nuova campionessa del mondo disu strada. La ventitreenne cuneese è la prima azzurra in vetta al mondo dopo Giorgia Bronzini (2011). Uno sprint di squadra: Longo Borghini fa lo strappo all`ultimo km,entra nella scia e dalla sua non riesce ad uscire la leggendaria olandese Marianne Vos, strafavorita della vigilia ma anche dall`andamento di una gara resa meno dura del previsto anche dalle ottime condizioni meteorologiche.L`esultanza disul traguardo è un misto di orgoglio e incredulità: "Le mie compagne sono state fantastiche, senza di loro tutto questo non sarebbe stato possibile. Ho battuto Marianne Vos? Sì, ma perché ho avuto un grande lancio da. Dopo l`ultima curva ho avuto un salto nel mio cervello, ho pensato "ora devo andare fino in ...

Tutto l'orgoglio della nuova campionessa del mondo. Le parole di Elisa Balsamo a Leuven dopo il trionfo iridatoPrima Filippo Ganna nella gara a cronometro , poi Filippo Baroncini nella prova in linea under 23, ora anche Elisa Balsamo tra le donne : è già un'edizione favolosa quella deidiin corso nelle Fiandre per l'Italia che alla vigilia della gara regina (quella in linea dei professionisti) ha già all'attivo tre medaglie d'oro. (foto Federciclismo) Quella di ...Per lei, campionessa del mondo Junior a Doha nel 2016, doppia campionessa europea di pista nel 2020, ora il successo più grande, pesante, importante Ma Elisa Balsamo ai Mondiali ...Dopo una settimana di corse, medaglie ed emozioni, con tante soddisfazioni per gli azzurri, i Mondiali di Ciclismo arrivano al loro atto finale. Come sempre, a chiudere la rassegna iridata è la prova ...