Mondiali Ciclismo, Eleonora Ciabocco: “Ci ho provato ma non era il mio ruolo. E’ stata una gara strana” (Di sabato 25 settembre 2021) Eleonora Ciabocco è stata la migliore delle azzurre nella gara juniores femminile dei Mondiali di Ciclismo. La giovane italiana ha chiuso la sua gara in nona posizione, provando a giocarsi le sue chance per la medaglia di bronzo in volata, sprint che però non è andato come l’azzurra sperava. La medaglia d’oro è andata alla scatenata Zoe Backstedt che ha attaccato da lontano in compagnia della statunitense Kaia Schmid. Nello sprint finale, però, la britannica è stata nettamente più forte. A chiudere il podio la tedesca Linda Riedmann. Nel post gara Ciabocco ha spiegato cos’è accaduto nel corso della prova iridata: “E’ stata una gara strana, sono saltati tutti i nostri ... Leggi su oasport (Di sabato 25 settembre 2021)la migliore delle azzurre nellajuniores femminile deidi. La giovane italiana ha chiuso la suain nona posizione, provando a giocarsi le sue chance per la medaglia di bronzo in volata, sprint che però non è andato come l’azzurra sperava. La medaglia d’oro è andata alla scatenata Zoe Backstedt che ha attaccato da lontano in compagnia della statunitense Kaia Schmid. Nello sprint finale, però, la britannica ènettamente più forte. A chiudere il podio la tedesca Linda Riedmann. Nel postha spiegato cos’è accaduto nel corso della prova iridata: “E’una, sono saltati tutti i nostri ...

