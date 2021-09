Mondiali ciclismo 2021, l’Italia punta all’oro tra le donne juniores con Barale e Ciabocco (Di sabato 25 settembre 2021) L’odierna penultima giornata dei Mondiali 2021 di ciclismo su strada si aprirà con la prova in linea riservata alla categoria donne juniores. Si tratta di una gara ove l’Italia parte come una delle nazionali più quotate. Ai recenti Europei di Trento, infatti, il Bel Paese ha piazzato tutte le sue rappresentanti nella top-15. Eleonora Ciabocco e Francesca Barale, rispettivamente seconda e quarta della rassegna continentale, saranno nuovamente le punte del contingente azzurro. E’ stata confermata, inoltre, anche Carlotta Cipressi, la quale a Trento fu ottava. La fuoriclasse in erba della pista Valentina Basilico e Michela De Grandis, invece, prenderanno il posto di Monica Castagna e Matilde Ceriello. Le rivali principali delle italiane saranno, in buona ... Leggi su oasport (Di sabato 25 settembre 2021) L’odierna penultima giornata deidisu strada si aprirà con la prova in linea riservata alla categoria. Si tratta di una gara oveparte come una delle nazionali più quotate. Ai recenti Europei di Trento, infatti, il Bel Paese ha piazzato tutte le sue rappresentanti nella top-15. Eleonorae Francesca, rispettivamente seconda e quarta della rassegna continentale, saranno nuovamente le punte del contingente azzurro. E’ stata confermata, inoltre, anche Carlotta Cipressi, la quale a Trento fu ottava. La fuoriclasse in erba della pista Valentina Basilico e Michela De Grandis, invece, prenderanno il posto di Monica Castagna e Matilde Ceriello. Le rivali principali delle italiane saranno, in buona ...

