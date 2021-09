Mondiale Ciclismo, Elisa Balsamo è campionessa del mondo: l'Italia è grande (Di sabato 25 settembre 2021) Un'altra strepitosa impresa. La nostra portacolori è riuscita a battere allo sprint la favoritissima Marianne ... Leggi su today (Di sabato 25 settembre 2021) Un'altra strepitosa impresa. La nostra portacolori è riuscita a battere allo sprint la favoritissima Marianne ...

Coninews : CAPOLAVORO AZZURRO! ??????????? @Elisa_balsamo vince in volata il titolo mondiale nella prova in linea di ciclismo su… - Corriere : Impresa Elisa Balsamo: batte la corazzata olandese e vince il mondiale di ciclismo - officialmaz : Quindi oggi abbiamo vinto solo: Un Gran Premio di #MotoGP. Un Mondiale di ciclismo. Un Europeo di pallavolo.… - MarcoFronzee : RT @Coninews: CAPOLAVORO AZZURRO! ??????????? @Elisa_balsamo vince in volata il titolo mondiale nella prova in linea di ciclismo su strada! ??… - __Bob__Moore__ : RT @Coninews: CAPOLAVORO AZZURRO! ??????????? @Elisa_balsamo vince in volata il titolo mondiale nella prova in linea di ciclismo su strada! ??… -

Ultime Notizie dalla rete : Mondiale Ciclismo Ciclismo, Balsamo: 'Io iridata? Non riesco a crederci' Queste le prime parole di Elisa Balsamo dopo avere conquistato il titolo Mondiale femminile Elite in linea nella manifestazione in corso sulle strade del Belgio. La Balsamo, che è anche una pistard e ...

Mondiali di ciclismo, l'Italia è sempre d'oro! Nell'elite donne vince Elisa Balsamo La Gazzetta dello Sport Ciclismo femminile, pagelle mondiali 2021: Elisa Balsamo finalizzatrice di un’Italia da 10 L'odierna penultima giornata dei Mondiali 2021 di ciclismo su strada ha regalato grandissime emozioni. Elisa Balsamo, supportata da un'Italia semplicemente magnifica, ha sorpreso tutti e ha vinto il t ...

Mondiali di ciclismo, un capolavoro di Elisa Balsamo regala il titolo iridato all’Italia Per lei, campionessa del mondo Junior a Doha nel 2016, doppia campionessa europea di pista nel 2020, ora il successo più grande, pesante, importante Ma Elisa Balsamo ai Mondiali ...

