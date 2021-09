Miss Italia 2021, Letizia Bernardelli e Federica Nania alla fase finale (Di sabato 25 settembre 2021) Corte Franca (Brescia) - Le città di Mantova e Como saranno ottimamente rappresentate in fase finale nazionale di Miss Italia 2021 . E' merito della ginnasta Letizia Bernardelli, 20 anni, di Mantova , ... Leggi su ilgiorno (Di sabato 25 settembre 2021) Corte Franca (Brescia) - Le città di Mantova e Como saranno ottimamente rappresentate innazionale di. E' merito della ginnasta, 20 anni, di Mantova , ...

Ultime Notizie dalla rete : Miss Italia Altomonte vitale e accogliente 365 giorni l'anno ... alla tappa di Miss Universe Italy, il prestigioso concorso di bellezza che ha incoronato la ... al Get In Touch, il ritiro emozionale antisocial che con 80 giovani provenienti da tutta Italia, ...

"Aiutiamo le aspiranti Miss Così si sentono più sicure" Paolo Antilli, hair stylist castellano, racconta la sua esperienza alle selezioni "Da 4 anni seguiamo le date in Toscana prima della finale di Casciana Terme" ...

