Milinkovic | l' ansia per il derby si combatte al flipper

Corriere dello Sport

ROMA - La Lazio ha usufruito di qualche ora di riposo dopo la seduta di scarico post - Torino. Unico ed ultimo allenamento in vista del derby è in programma nel pomeriggio. E Sergej- Savic, a casa insieme alla sua compagna Natalija, si è divertito un po' giocando a flipper. Un passatempo dai toni vintage, con il gioco a tema Led Zeppelin, per il Sergente che inganna l'...... quando non arriva la vittoria e non si riesce a fare ciò che vuole l'allenatore, subentra un'... E a centrocampo cosa sta succedendo ae Luis Alberto? 'Sergej ha un fisico imponente, ...Bucciantini è un giornalista e Autore del gol granata nella sfida finita 1-1. Marco Bucciantini è stato intervistato in esclusiva per TorinoGranata.it. Lunedì 26 settembre, ore 20.45, allo stadio Penz ...Battuto solo dal rigore di Immobile, Vanja Milinkovic-Savic recrimina: "Peccato per i due punti persi - ha detto a Torino Channel - però alla fine dobbiamo essere contenti per ...