Milano Fashion Week | Alica Schmidt sfila come modella per Hugo Boss | è lei “l’atleta più sexy del mondo”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 25 settembre 2021) La quattrocentistaha accettato un lavoroperre alladi. Definita l’ “atleta piùdel” dal New York Times, la 22enne tedesca hato il 23 settembre in passerella da. Stando a quanto riportato dall’Ansa, l’annuncio delera arrivato attraverso il suo profilo Instagram, dov’è seguita da 2.5 milioni di follower. “Un piccolo sogno che si avvera. Non ho assolutamente nessuna esperienza in passerella, sono davvero entusiasta di vederela affronterò”, aveva dichiarato. E ancora: “Non vedo l’ora di cogliere questa occasione. I tempi si adattano ...