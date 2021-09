Milan | Pioli | «Vinta partita sporca Maldini ci darà soddisfazioni in futuro»

Advertising

PBPcalcio : Comunque leggo critiche a #Pioli. Rispondo: 16 punti in 6 gare. Parlarne ci sta, criticare mi sembra un filo ecce… - Gazzetta_it : Le parole di Pioli (a Sky, nel post-partita di Milan-Venezia) su nuovi e vecchi numeri 10 rossoneri ????? 'Brahim è… - DiMarzio : #Milan, problema fisico per #Calabria: non ci sarà contro la #Juve. Le ultime sulla probabile formazione di #Pioli - sportli26181512 : #Pioli promuove Daniel Maldini: “Potrà darci grandi soddisfazioni”: Le parole del tecnico del #Milan sul figlio d’a… - CalcioPillole : Ecco le dichiarazioni del tecnico rossonero Stefano #Pioli al termine di #SpeziaMilan, vinta da suoi per 2-1 grazie… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Pioli

...di Paolo Maldini in tribuna racconta un momento storico per ile per la sua famiglia: al 48esimo, in una partita bloccata, con lo Spezia che stava mettendo in difficoltà la squadra di, ...Leao e Pellegri per gli spenti Rebic e Giroud sono le mosse dial rientro dagli spogliatoi. Ilsembra avere nuova linfa e il risultato si vede subito: Kalulu sfonda sulla destra e mette ...ROMA, 25 SET - Milan batte Spezia 2-1 (0-0) in uno degli anticipi della sesta giornata del campionato di serie A giocata allo stadio 'Picco' di La Spezia. Tre punti pesanti per la formazione di Pioli ...L’allenatore del Milan Stefano Pioli ha parlato a Dazn dopo la vittoria per 2-1 contro lo Spezia di oggi. Impossibile non parlare di Daniel Maldini dopo il primo gol. TREQUARTISTI – “Brahim e i trequa ...