Milan | Pioli | «Maldini ha le qualità per fare bene»

Stefano Pioli ha parlato dell'esordio di Daniel Maldini dal primo minuto contro lo Spezia, l'analisi del tecnico rossonero Interbvenuto ai microfoni di DAZN prima della partita tra Spezia e Milan, Stefano Pioli ha commentato l'esordio di Daniel Maldini dal primo minuto. Ecco le parole del tecnico rossonero sul trequartista che giocherà al posto di Brahim Diaz. DANIEL Maldini – «Da inizio stagione è lui il riferimento con Brahim Diaz, ha le qualità per fare bene in quella posizione quando non gioca Brahim».

