Milan nel segno di Brahim: gol pesante nel finale, 2-1 a La Spezia (Di sabato 25 settembre 2021) Il Milan soffre, ma trova la vittoria a La Spezia e torna momentaneamente in vetta alla classifica di Serie A. I rossoneri si impongono 2-1 in un finale thrilling. Dopo un primo tempo abbastanza avaro di emozioni, è nella ripresa che si concentrano i momenti chiave del match. Milan in vantaggio al 48? con Daniel Maldini . Il Milan gestisce, sbaglia alcune ripartenze con Leao e prova a mantenere il vantaggio. Ma lo Spezia cresce e all’80’, Daniele Verde, sfruttando una deviazione fortuita di Tonali, pareggia la gara facendo esplodere il Picco. Il Milan non ci sta e si riversa in attacco alla ricerca del gol vittoria. Gol che arriva all’88’. Grande azione di Saelemaekers, palla in mezzo per Brahim Diaz che insacca il nuovo vantaggio rossonero. Nel ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 25 settembre 2021) Ilsoffre, ma trova la vittoria a Lae torna momentaneamente in vetta alla classifica di Serie A. I rossoneri si impongono 2-1 in unthrilling. Dopo un primo tempo abbastanza avaro di emozioni, è nella ripresa che si concentrano i momenti chiave del match.in vantaggio al 48? con Daniel Maldini . Ilgestisce, sbaglia alcune ripartenze con Leao e prova a mantenere il vantaggio. Ma locresce e all’80’, Daniele Verde, sfruttando una deviazione fortuita di Tonali, pareggia la gara facendo esplodere il Picco. Ilnon ci sta e si riversa in attacco alla ricerca del gol vittoria. Gol che arriva all’88’. Grande azione di Saelemaekers, palla in mezzo perDiaz che insacca il nuovo vantaggio rossonero. Nel ...

CB_Ignoranza : Dopo 12 anni un Maldini sarà titolare nel Milan. Di padre in figlio ???? #Maldini #Milan - FIGCfemminile : Vi er??? mancata? La #SerieAFemminile @TIM_vision torna nel fine settimana?? ?? Rinviata #InterRoma ? Leggi la NEW… - chetempochefa : A 12 anni dall’ultima partita di Paolo Maldini, il figlio Daniel #Maldini gioca per la prima volta come titolare ne… - carloarbini51 : RT @RobertoRenga: Lo Spezia fa bene, il Milan molto di più, soprattutto nel secondo tempo con il solito Hernandez e Leao. Tutti i Maldini h… - matteo_milan91 : RT @karmasutraACM: Continuate a dire che Maldini merita di giocare nel Milan. Primo tempo in dieci -