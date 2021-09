Milan, Daniel Maldini titolare 12 anni e 117 giorni dopo Paolo / Serie A News (Di sabato 25 settembre 2021) Daniel Maldini, trequartista del Milan, titolare in Serie A oggi contro lo Spezia. Sono passati più di 12 anni dall'ultima di papà Paolo Leggi su pianetamilan (Di sabato 25 settembre 2021), trequartista delinA oggi contro lo Spezia. Sono passati più di 12dall'ultima di papà

Advertising

CBSSportsGolazo : Cesare Maldini ? Paolo Maldini ? Daniel Maldini ? Three generations of Maldini have scored for AC Milan ?? - AntoVitiello : Tre punti pesantissimi per il #Milan a La Spezia. Decide ancora lui, un grande #BrahimDiaz, sempre più importante p… - PBPcalcio : MOMENTO STORICO e l'emozione di PAOLO..... IL FIGLIO DI PAOLO, IL NIPOTE DI CESARE... DANIEL MALDINI! MILAN IN VANTAGGIO - Dafunky33 : RT @CBSSportsGolazo: Cesare Maldini ? Paolo Maldini ? Daniel Maldini ? Three generations of Maldini have scored for AC Milan ?? https://t.c… - hstoytchev : RT @CBSSportsGolazo: Cesare Maldini ? Paolo Maldini ? Daniel Maldini ? Three generations of Maldini have scored for AC Milan ?? https://t.c… -