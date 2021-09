Mihajlovic | La mia espulsione? Era da tre mesi di carcere

(Di sabato 25 settembre 2021) L'allenatore rossoblù commenta così l'con il Genoa: "La mia reazione non è di buon esempio e me ne rendo conto. Non meritavo solo una gionata ma di più, però solo per la mia reazione dopo ...

Ultime Notizie dalla rete : Mihajlovic mia

L'allenatore rossoblù commenta così l'espulsione con il Genoa: "Lareazione non è di buon esempio e me ne rendo conto. Non meritavo solo una gionata ma di più, però solo per lareazione dopo il rosso"li sprona: "Finora hanno fatto poco, mi aspetto molto di più perché ne usiamo due e se rendono così il gioco non vale la candela. Devono prendersi più responsabilità. Cambiare? La ...Il mister non sarà in panchina perché sconta una giornata di esplusione: "Quando ho visto quel rosso non ci ho visto più" ...E’ iniziata la sesta giornata di Serie A, mentre il Milan sfida lo Spezia, c’è chi si prepara alle partite di domani. Non sarà in panchina, ad Empoli, Sinisa Mihajlovic, squalificato per una giornata ...