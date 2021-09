Migranti, Lamorgese: "Punti inaccettabili nella proposta Ue" (Di sabato 25 settembre 2021) nella proposta del patto europeo su immigrazione e asilo 'ci sono Punti inaccettabili'. Lo sostiene, al vertice Med5 di Malaga, il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese, secondo cui serve 'un punto ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 25 settembre 2021)del patto europeo su immigrazione e asilo 'ci sono'. Lo sostiene, al vertice Med5 di Malaga, il ministro dell'Interno Luciana, secondo cui serve 'un punto ...

Advertising

RiccardoDeias : Uhm, ok che in Europa credono che siamo tutti fessi, ma evidentemente la #Lamorgese non è così fessa come speravano… - airoldi_moira : @AntonioBonaser2 @SusannaCeccardi Ce ne troppa di delinquenza a Milano hanno ferito un agente di polizia e un passa… - airoldi_moira : @Umbertofebo @SusannaCeccardi Io sinceramente vorrei fare il porto d armi però vado sul lo spray al peperoncino #migranti #lamorgese - airoldi_moira : @JACK22461 @Luigiantonio80 @SusannaCeccardi La maggior parte a quanto ne so sono stranieri che stuprano poi lo dett… - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Migranti, Lamorgese: 'Punti inaccettabili nella proposta Ue' #migranti -