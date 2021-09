Midnight Mass su Netflix | l’horror religioso che fa davvero paura recensione

(Di sabato 25 settembre 2021)suè l’opera più intima del creatore e regista Mike Flanagan. Dopo due capitoli all’interno della case infestate di The Haunting (Hill House & Bly Manor), lo sceneggiatore si affida alla sua personale esperienza – con religione e dipendenze – per raccontare un’altra storia horror dove l’elemento psicologico pervade la scena e i suoi personaggi. A differenze delle sue opere precedenti,sunon è basata su nessun romanzo, piuttosto sembra un sottile omaggio al maestro del terrore, Stephen King. La serie tv si guarda come se fosse uno dei suoi romanzi: la narrazione gioca sulla tensione in crescendo. Di episodio in episodio si ha la strana sensazione che ci sia qualcosa che si nasconde all’ombra di questa comunità isolata e dormiente che ...

Il personaggio interpretato da Rahul Kohli nella serie Netflix è un omaggio al Joel Miller di The Last of Us. La conferma su Twitter arriva dallo stesso Kohli, il quale ha rivelato il suo amore e quello del regista Mike Flanagan per il protagonista...